В Париже полиция задержала семь человек в ходе манифестации "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции и жандармерии осуществили задержание семи человек в ходе проходящих в субботу во французской столице манифестаций "желтых жилетов". Об этом сообщила префектура полиции Парижа. В настоящий момент, как свидетельствует репортаж телеканала BFM , полиция начала применять слезоточивый газ против агрессивных групп "желтых жилетов" на одной из небольших улиц в районе Елисейских полей.

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В целом манифестация долгое время проходила спокойно. Большая колонна, во главе которой находилось около сотни женщин, начала после 11 часов (13:00 мск) движение по Елисейским полям. Без каких-либо инцидентов она в настоящее время прошла более 15 км по Парижу, направляясь в его юго-восточную часть, к зданию старинной обсерватории. Эти манифестанты находятся в Латинском квартале, на бульваре Сен-Мишель, поблизости от здания Сената.

Однако после выхода этой колонны с Елисейских полей там осталась большая группа молодежи, которая начала вести себя все более агрессивно. В настоящее время именно они пытаются нападать на полицию. Часть из этой группы, как сообщил находящийся на месте корреспондент ТАСС, направляется в сторону моста Александра Третьего, пытаясь разбивать по пути табло банкоматов и нанося ущерб припаркованным на улицах машинам.

В ходе 17-го по счету общенационального дня протеста акции проходят в двух десятках крупных и небольших городов Франции - в частности в Бордо, Тулузе, Лилле и Страсбурге. Сведений о беспорядках и стычках с полицией оттуда не поступало.