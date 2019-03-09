Посредники ОБСЕ приветствуют готовность Алиева и Пашиняна к скорой встрече

ТАСС, 9 марта. Сопредседатели минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) выразили поддержку готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться на высшем уровне. Об этом говорится в распространенном в воскресенье посредниками заявлении.

Премьер-министр Армении Пашинян и глава Азербайджана Алиев 1 марта приняли предложение сопредседателей минской группы ОБСЕ о проведении встречи на высшем уровне для продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

"Посредники минской группы, плотно сотрудничая с главами МИД двух стран, проводят подготовку к важной встрече лидеров [Армении и Азербайджана], которая станет первым прямым контактом между ними при их содействии, - отмечается в тексте. - Сопредседатели также приветствуют первые шаги, предпринимаемые в регионе для подготовки населения к установлению мира, а также призывы сторон приложить большие усилия в данной области".

В то же время сопредседатели минской группы призвали стороны конфликта воздержаться от провокационных заявлений накануне вероятной встречи. "Сопредседатели [минской группы] настаивают на том, чтобы стороны не прибегали к заявлениям или действиям, которые бы заключали в себе предположения о значительных будущих изменениях в существующей ситуации, предсказания исхода переговоров или установление условий для их ведения, требования одностороннего изменения формата без согласия второго участника, а также выражение готовности начать боевые действия", - сказано в документе.

Взаимные обвинения

5 марта министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил с утверждением, что "последние заявления" армянской стороны наносят ущерб переговорному процессу по Нагорному Карабаху. В качестве примера руководитель азербайджанского МИД привел заявление директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна о программе заселения Нагорного Карабаха: глава СНБ в хорде поездки в Карабах заявил, что она "станет основной гарантией безопасности" Армении. Мамедъяров сообщил, что проинформировал об этом сопредседателей минской группы ОБСЕ, в том числе обсудил это с российским сопредседателем Игорем Поповым. Также минобороны Азербайджана сообщило что с 11 по 15 марта в стране пройдут широкомасштабные учения, в которых примут участие до 10 тыс. человек.

В свою очередь внешнеполитическое ведомство Армении в субботу распространило сообщение о том, что заявления представителей разных звеньев государственной власти Азербайджана относительно урегулирования карабахской проблемы заметно ужесточились, что не способствует созданию переговорной атмосферы. По мнению армянской стороны, Азербайджан инициирует военные учения наступательного характера, о которых, вопреки международным обязательствам, не уведомил, что свидетельствует о возможности применения силы.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.