Радикалы пытались прорвать кордон полиции на митинге у администрации Порошенко

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Украинские радикалы устроили беспорядки возле зданий администрации главы государства с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции Киева.

"У администрации президента Украины участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей", - говорится в сообщении.

Полиции удалось оттеснить радикалов, в настоящее время ситуация нормализовалась. Порядка 700 полицейских и военнослужащих продолжают нести службу в центральной части Киева.

В субботу утром на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в "Укроборонпроме". В частности, они требовали привлечь к ответственности отстраненного на прошлой неделе первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. После митинга националисты пришли к зданию администрации президента. После неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где в данный момент находится Петр Порошенко, и продолжить там свой митинг.

Коррупционный скандал в обороне

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" разгорелся за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко поспешил уволить Гладковского и даже предложил ввести в состав наблюдательного совета государственного оборонного предприятия "Укроборонпром" представителей НАТО.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на основании расследования уже возбудило ряд уголовных дел в отношении украинских чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе Украины составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).