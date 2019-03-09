Венесуэльская оппозиция сообщила о задержании трех человек в Каракасе

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Полиция задержала трех человек на проспекте Виктория в Каракасе, где собирается оппозиция, утверждают их единомышленники.

"Они попытались устроить импровизированную сцену, но им помешали "колективос" (вооруженные проправительственные группировки - прим. ТАСС), - рассказал корреспонденту ТАСС один из участников митинга. - В конфликт вмешалась полиция, три человека в результате были задержаны".

Сторонники оппозиции собираются на митинг на проспекте Виктория к югу от центра Каракаса. Пока их около сотни человек. На месте акции впервые с начала политического кризиса дежурят значительные силы полиции. У сотрудников правоохранительных органов имеются щиты.