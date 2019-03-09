МИД Венесуэлы: за призывами к санкциям и саботажем на ГЭС стоят одни и те же силы

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает, что противники президента страны Николаса Мадуро могут быть причастными к саботажу на гидроэлектростанции, в результате которого большая часть страны осталась без электричества на сутки. Соответствующее заявление Арреаса разместил в субботу в Twitter.

"Именно те, кто с удовольствием призывает к строгим санкциям и военным операциям против собственной страны, также планируют и осуществляют нападения на энергосистему. Они играют на боли и смертях, чтобы получить политическую выгоду. Народ Венесуэлы хорошо их знает и в курсе, на что они способны", - написал он. Ранее в четверг лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступил за ужесточение европейскими странами финансовых санкций в отношении Венесуэлы.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.