В Нью-Дели заявили, что Индия за пять лет трижды наносила удары по Пакистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 марта. /ТАСС/. Индия за пять лет трижды наносила "хирургические удары" по Пакистану, о двух из них общественности известно, а один остается тайной. Об этом сообщил в субботу индийский министр внутренних дел Раджнатх Сингх.

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

"За прошлые пять лет мы три раза пересекли границу [с Пакистаном] и наносили успешные удары. Я предоставлю информацию о двух, но не о третьем. Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами, прибывшими из Пакистана, наши военные ответили. Затем был удар после Пулвамы, информацию о третьем случае я не раскрою", - цитирует министра телеканал NDTV.

"Индия больше не будет слабой", - отметил Раджнатх Сингх.

О двух случаях так называемых хирургических ударов по пакистанской территории индийские власти ранее сообщили общественности. Первый был произведен в сентябре 2016 года, после того, как боевики, по индийской информации прибывшие из Пакистана, напали на армейский лагерь в городе Ури, тогда погибло 19 индийских солдат.

В ответ, как сообщил Нью-Дели, индийские коммандос проникли на подконтрольную Пакистану территорию спорного Кашмира и атаковали лагеря террористических группировок. По данным индийских источников, было убито до 70 террористов.

Исламабад в свою очередь опроверг атаки на лагеря боевиков, по его данным, индийцы попытались проникнуть на пакистанскую территорию, но вступили с столкновение с солдатами и отступили, потери были с обеих сторон.

Второй удар - с воздуха

Второй удар был нанесен 26 февраля текущего года с воздуха, группа индийских самолетов Mirage 2000 разбомбила объект на пакистанской территории - целью был лагерь боевиков близ города Балакот. Причиной этой атаки стало террористическое нападение 14 февраля на колонну индийских военнослужащих в штате Джамму и Кашмир (округ Пулвама), в результате которой погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад", одна из действующих в Джамму и Кашмире радикальных исламистских группировок.

В ответ ВВС Индии, впервые после третьей индо-пакистанской войны 1971 года, провели бомбардировку пакистанской территории.

Исламабад на этот раз признал факт индийской воздушной атаки, но заявил, что боевые самолеты Индии нанесли удар по безлюдным и покрытым лесом горам.

О третьем "хирургическом ударе" по пакистанской территории ранее, до выступления главы индийского МВД, известно ничего не было, отмечает телеканал.