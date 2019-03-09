В Париже завершились манифестации "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделений полиции и жандармерии вытеснили в субботу манифестантов с площади Звезды - генерала де Голля. В этом убедился корреспондент ТАСС, находившийся на месте событий. Движение автомобилей по площади и проспекту восстановлено, манифестации в Париже завершились.

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Часть Елисейских полей рядом с площадью Звезды с утра послужила местом сбора "желтых жилетов". Именно оттуда колонна в несколько сотен человек отправилась по заявленному маршруту в путь по городу. Манифестанты прошли через Лувр, перешли через Сену по мосту и мирно завершили марш несколько часов спустя в юго-восточной части города.

Однако с самого начала от этой колонны отделилась группа агрессивно настроенной молодежи, которая осталась на Елисейских полях и вскоре начала нападать на кордоны полиции. Та ответила использованием слезоточивого газа, шумовых гранат и водометов. Беспорядки возобновлялись несколько раз.

Освобождение площади Звезды от манифестантов также сопровождалось стычками. Несколько человек были задержаны.