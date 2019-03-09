Власти Алжира распорядились очистить студенческие городки и объявили досрочные каникулы

ТАСС, 9 марта. Министерство высшего образования и научных исследований Алжира объявило в субботу о досрочных каникулах для студентов и освобождении всех студенческих городков. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

Начало весенних каникул в высших учебных заведениях перенесено с 20 марта на 10 марта, продлятся они до 4 апреля. В связи с этим всем предписано покинуть кампусы. Во многом это сделано для того, чтобы отвлечь молодежь, которая составила основную массу демонстраций в Алжире, от участия в протестном движении.

В пятницу в стране прошла очередная акция протеста против выдвижения действующего президента Абдельазиза Бутефлики на пятый срок. По разным оценкам, она собрала от 500 тыс. до 1 млн человек. В отличие от прошлой пятницы, не обошлось без беспорядков и актов вандализма.

По информации министерства культуры, неизвестные проникли в Национальный музей древностей и исламского искусства. Часть коллекции этой старейшей сокровищницы страны, основанной в 1897 году, была разграблена. При этом, как указали в министерстве, орудовали не демонстранты - ситуацией воспользовались преступники, которые в условиях массовых протестов и отсутствия должных мер безопасности проникли в музей и украли часть экспонатов. После этого преступники подожгли здание музея.

Пожар удалось оперативно потушить, но в значительной степени пострадали административные помещения. В огне сгорела часть документов и материалов на электронных носителях. Полиции удалось по горячим следам вернуть один из экспонатов - саблю начала XIX века. Кроме того, в пятницу от пожара пострадало и здание одной из начальных школ алжирской столицы, о пострадавших не сообщается.

Силы безопасности в пятницу активно применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы, а также пытались блокировать улицы, чтобы не пропустить демонстрантов. В ходе акций протестов было задержано около 200 человек.