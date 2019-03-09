В Баку заявили о готовности к нацеленным на результат переговорам по Карабаху

БАКУ, 9 марта. /ТАСС/. Азербайджан готов к нацеленным на результат переговорам по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь МИД республики Лейла Абдуллаева.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили провести встречу между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Азербайджан привержен переговорному процессу и всегда готов к субстантивным переговорам. Азербайджанская сторона поддерживает усилия сопредседателей [Минской группы ОБСЕ], направленные на решение конфликта путем нацеленных на результат и интенсивных переговоров", - сказала пресс-секретарь, комментируя заявление международных посредников о готовящейся встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Излагая позицию азербайджанской стороны, пресс-секретарь подчеркнула неприемлемость изменения формата переговоров по карабахскому урегулированию. "Переговоры по разрешению конфликта ведутся между Арменией и Азербайджаном. Формат переговоров остается неизменным", - указала она. По ее словам, тема будущего статуса Нагорного Карабаха может обсуждаться без ущерба территориальной целостности Азербайджана.

Ранее в субботу сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) распространили заявление, в котором выразили поддержку готовности к встрече лидеров двух стран.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.