Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО

АНКАРА, 9 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона. Об этом турецкий лидер сообщил на митинге в Диярбакыре. Его трансляцию ведет телеканал TRT .

"Покупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что "условия использования российских С-400 также" не скрываются. Президент Турции выразил надежду, что проблемы в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за покупки у РФ систем ПВО "будут урегулированы так же, как это было сделано и по другим темам".

В пятницу пресс-секретарь Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Он подчеркнул, что покупка систем "отразится на [продаже Анкаре американских ракетных зенитных комплексов] Patriot и [самолетов] F-35".

Во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино сказал, что закупка Турцией С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

О закупке

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. С-400 может применяться и против наземных объектов.