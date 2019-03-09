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В Конституционной ассамблее Венесуэлы заявили о восстановлении энергосистемы страны на 70%

Председатель ассамблеи Дьосдадо Кабельо также поблагодарил венесуэльский народ за стойкость
Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо EPA-EFE/Cristian Hernandez
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Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо
© EPA-EFE/Cristian Hernandez

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Энергетическая система Венесуэлы восстановлена на 70%. Об этом в субботу в эфире государственного телевидения заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

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"Энергетическая система восстановлена на 70%. Империалисты продолжат свои атаки", - отметил он.

Политик поблагодарил народ Венесуэлы, который "стойко перенес эту атаку". "Народ и национальные вооруженные силы - это лучшая защита родины", - добавил он.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Электричество отсутствовало практически на всей территории страны. Жители столицы утверждали, что это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

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