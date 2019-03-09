Около 20 тыс. человек собрались на митинге оппозиции в Каракасе

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Число участников митинга оппозиции в Каракасе на проспекте Виктория достигает примерно 20 тыс. человек. В месте проведения уличной акции впервые за время текущего политического кризиса присутствуют значительные силы полиции, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция выставила оцепления на проспекте в направлении к центру города. Улицу перекрывают три ряда полицейских со щитами и в касках. Собравшиеся скандируют оскорбления в адрес правительства, однако обстановка остается спокойной, митингующие не пытаются вступить в стычки с полицейскими. Полиция не реагирует на крики толпы и не проводит задержания.

В толпе у оцепления присутствуют оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи, которые успокаивают людей, если напряжение слишком нарастает. На митинге присутствует лидер оппозиции Хуан Гуайдо, хотя пока он держится в отдалении от оцепления. Участники митинга утверждают, что не собираются прорывать полицейские заграждения.

В районе проведения митинга не работает телефонная связь. Происходит ли это по причине блокировки или из-за продолжающихся перебоев с электроэнергией, не уточняется.

Митинг сторонников Мадуро

Не менее 5 тыс. сторонников правительства Венесуэлы собрались у президентского дворца Мирафлорес в центре Каракаса, чтобы поддержать главу государства Николаса Мадуро.

Примерно такое же число человек собрались на проспекте Либертадор, чтобы двинуться к Мирафлорес позднее. К обеим точкам постепенно подтягиваются люди. В районе проведения митинга приняты повышенные меры безопасности, сам Мирафлорес охраняют вооруженные военные.

На дорогах между двумя митингами - правительства и оппозиции, которые отстоят друг от друга примерно на три - четыре километра - устроены блокпосты. Также дежурят вооруженные военные, стоят полицейские броневики. Обстановка пока спокойная.