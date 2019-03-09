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Акции протеста во Франции

В дне протеста во Франции приняли участие менее 30 тыс. манифестантов

Это рекордно низкий показатель за все время акций "желтый жилетов"

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в субботу в 17-м по счету общенациональном дне протеста "желтых жилетов" в стране приняли участие 28,6 тыс. человек. Это самый низкий показатель за время проведения манифестаций с 17 ноября прошлого года, отметило ведомство. В Париже число манифестантов составило 3 тыс. человек, из них задержаны были 19.

В прошлую субботу в стране насчитывалось 39 тыс. участников митингов и шествий, а в Париже - 4 тыс. В целом 17-й день прошел относительно спокойно. Газ и водометы были использованы в Париже лишь под конец манифестаций с целью удалить с Елисейских полей группу в несколько десятков хулиганов.

В настоящее время они окружены крупными силами полиции. До этого большая часть из этой группы манифестантов были выпущены стражами порядка с главной улицы Парижа - но после тщательного обыска и проверки документов.

В провинции небольшие столкновения с полицией имели место в городе Ниме. Многочасовые бои полиции с манифестантами прошли в районном центре Пюи-ан-Веле, где стражам порядка в большом количестве пришлось использовать слезоточивый газ. Этот город был выбран "желтыми жилетами" из центральной и южной части страны для проведения общей манифестации представителей нескольких департаментов и регионов.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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