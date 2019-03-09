В Черкассах радикалы пытались заблокировать кортеж Порошенко

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Радикалы попытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко в Черкассах после его выступления в центре города. Об этом сообщила пресс-служба Управления национальной полиции по Черкасской области.

"В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать драку с жителями Черкасс и полицией", - говорится в сообщении.

Во время исполнения гимна после выступления Порошенко радикалы попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители пресекли действия радикалов, но в результате столкновения, пострадали 15 полицейских, в том числе и начальник Управления национальной полиции по Черкасской области - ему рассекли лицо. В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного дела.

В субботу утром на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Они требовали привлечь к ответственности отстраненного на прошлой неделе первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. После митинга националисты пришли к зданию администрации президента. После неудачной попытки прорвать кордон полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился украинский президент.

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" разгорелся за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании расследования уже возбудило ряд уголовных дел в отношении украинских чиновников.