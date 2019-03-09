На Украине утвердили новую символику для одной из бригад ВСУ с изображением черепа

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику для нескольких бригад сухопутных войск, одна из которых будет носить нашивку с изображением черепа. Фотографии с образцами новых нарукавных знаков Муженко опубликовал в субботу в Facebook.

Соглансо подписанному главой Генштаба документу, 72-я бригада имени Черных Запорожцев получила нашивку красно-черного цвета с изображением черепа и надписью "Украина или смерть". У двух других бригад, которые представлены в посте Муженко, появятся нашивки с надписями Dei Gratia ("Божиею милостью") и Simul Ad Victoriam ("Вместе к победе").

Новая эмблема с изображением черепа вызвала волну критики в социальных сетях, украинцы провели параллели с символикой дивизии СС "Галичина", а именно с третьей танковой дивизией "Мертвая голова", на эмблемой которой был изображен череп.