Президент Колумбии исключил возможность участия страны в военном вторжении в Венесуэлу

БОГОТА, 9 марта. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в субботу заявил, что его страна не будет участвовать в военном вторжении в Венесуэлу.

"Здесь никто не говорит о военном вторжении в Венесуэлу. Мы никогда не пропагандировали возможность проведения военной операции", - сказал глава государства во время выступления перед журналистами в департаменте Араука.

Дуке, чьи слова приводит его пресс-служба, добавил, что Колумбия продолжит "работать над усилением дипломатической изоляции Венесуэлы".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.