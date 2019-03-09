Президент Колумбии призвал повстанцев группировки АНО провести демобилизацию

БОГОТА, 9 марта. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в субботу призвал членов леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) провести демобилизацию и сдаться властям.

"Или они проводят демобилизацию, или им придется столкнуться со всей мощью колумбийского государства", - предупредил глава государства во время выступления перед журналистами в департаменте Араука.

Дуке добавил, что в 2019 году "было достаточно случаев демобилизации повстанцев АНО". "Необходимо, чтобы этот процесс продолжался", - приводит заявление колумбийского лидера его пресс-служба.

Власти Колумбии возложили на АНО ответственность за теракт в столице Боготе, когда 17 января начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. Жертвами атаки стали не менее 21 человека, 68 получили ранения. После этого Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".