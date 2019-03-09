Митинг оппозиции в Каракасе завершился без инцидентов

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Митинг сторонников венесуэльской оппозиции на проспекте Виктория в Каракасе завершился без инцидентов, полиция сняла оцепление. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На оппозиционном митинге впервые с начала кризиса присутствовали значительные силы полиции, перекрывавшие возможный путь к центру города, где находятся правительственные здания и президентский дворец Мирафлорес. Далее за оцеплением, по дороге в центр, были выставлены армейские посты.

Однако, несмотря на то, что сторонники оппозиции выкрикивали оскорбления в адрес власти и пытались завязать разговор с полицией, ситуация осталась мирной и до столкновений дело не дошло. Сам лидер оппозиции Хуан Гуайдо присутствовал на митинге, общался со сторонниками, однако устроить публичное выступление, как во время предыдущих акций оппозиции ему не удалось, потому что полиция запретила возведение сцены.

На акцию пришло, по оценкам корреспондента ТАСС около 20-25 тыс. человек, намного меньше, чем собирали предыдущие подобные мероприятия. Возможно, это объясняется сложностями в координации из-за того, что в Каракасе наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи в результате отключения электричества.