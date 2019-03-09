Mail On Sunday не считает уместным извиняться перед послом Яковенко

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Британский таблоид Mail On Sunday не считает уместным извиняться перед российским послом Александром Яковенко за свой материал, в котором была приведена недостоверная информация о якобы произошедшем его выдворении из США в 1986 году. Об этом в субботу сообщили в российском диппредставительстве.

"8 марта посольство получило письмо редактора газеты Mail On Sunday в ответ на требование дипмиссии принести публичные извинения в связи с публикацией 3 марта лживой информации о после России в Великобритании Александре Яковенко. В письме говорится, что редакция газеты не считает уместным извиняться за свой материал, в котором проводилась мысль, что посол Александр Яковенко в 1986 году якобы был выслан из США за "шпионскую деятельность". Мол, достаточно опубликованного в газете опровержения", - говорится в распространенном коммюнике.

В посольстве РФ выразили разочарование позицией издания. "На наш взгляд, это является образцом современной британской журналистики, хотя ожидать иного от Mail On Sunday, пожалуй, не приходится. Видимо, репутационные потери газету не волнуют. С сожалением вынуждены констатировать, что в последнее время мы все чаще становимся свидетелями нападок в британской прессе, в том числе и в солидных изданиях, на лидеров и представителей иностранных государств, политика которых расходится с политическими установками нынешнего британского руководства", - отмечается в сообщении.

Mail On Sunday ранее написала о том, что двое депутатов Палаты общин британского парламента - консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин - направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.

Британское издание утверждало, что проведенное ей расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах. По сведениям газеты, Яковенко завершил свою командировку и вернулся в Москву как раз тогда, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов, которых источники американских СМИ в администрации Рональда Рейгана, занимавшего тогда должность президента США, называли "старшими офицерами [советской] разведки".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британские СМИ таким образом "отмечают" первую годовщину инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и назвала подобные публикации "откровенно срежиссированными фейками". Захарова также обратила внимание на то, что такие откровенные фейки "должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?".