Мадуро: в США есть технологии, способные вызвать перебои с электроэнергией в Венесуэле

КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что только власти США обладают технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей Боливарианской Республике.

"Энергетическая промышленность Венесуэлы была саботирована при помощи технологий империи (США - прим. ТАСС) и их самопровозглашенной марионетки [Хуана Гуайдо]. Но нас не напугать", - сказал Мадуро, выступая на проправительственном митинге.

Президент Венесуэлы добавил, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. "Мы находимся в сложной ситуации, но напряженно работаем, чтобы преодолеть эти испытания", - подчеркнул он.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Электричество отсутствовало практически на всей территории страны. Жители столицы утверждали, что это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.