Субботние марши "желтых жилетов" отмечены самой низкой мобилизацией в истории движения

В Париже сотни манифестантов собрались утром на Елисейских полях. В наиболее острые моменты противостояния полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

По данным министерства внутренних дел республики, в маршах по всей Франции во время 17 волны протестов приняли участие 28 600 манифестантов. Это значительно меньше, чем было отмечено во Франции неделю назад, 2 марта, когда на марши вышли 39 300 человек. Официальные данные, однако, оспариваются самим движением, которое пока не обнародовало собственной статистики.

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Французские "Желтые жилеты" в субботу впервые собрали на свои манифестации в стране менее 30 тыс. сторонников. Это самый низкий уровень мобилизации активистов общественного движения за всю его почти четырехмесячную историю.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Парижские марши, состоявшиеся также в других районах города, собрали в общей сложности 4 тыс. человек.

В парижском аэропорту "Руасси-Шарль-де-Голль" около ста "желтых жилетов" приняли участие в организованной акции, направленной против приватизации парижских аэропортов. Она привлекла внимание авиапутешественников, с интересом наблюдавших танцевальную импровизацию "желтых жилетов".

Менее успешной оказалась намеченная общественным движением "трехдневная сидячая забастовка" на Марсовом поле около Эйфелевой башни. Она была прервана, едва начавшись: полиция еще накануне запретила ее участникам устанавливать палатки.

Беспорядки в регионах

Итоги манифестаций в регионах еще подводятся. В Нанте на западе Франции ареной столкновения стала парковка у коммерческого центра Atlantis. 30 манифестантам удалось проникнуть в торговые помещения, но полиция сумела быстро восстановить порядок.

Беспорядки произошли также в Кемпере на западе Бретани, где марш собрал 800 участников. Группа манифестантов кратковременно заняла железнодорожный вокзал, а затем забросала здание префектуры булыжниками и бутылками с зажигательной смесью.

В Ле-Пюи-ан-Веле в департаменте Верхняя Луара в марше приняло участие, по данным выходящей в Лионе газеты Le Progres, около 2,5 тыс. манифестантов. Перед началом шествия полицейские изъяли у его участников несколько бейсбольных бит и металлических шаров для игры в петанк, а также молоток, японскую саблю и пилу.

Договоренность в Бордо

В Бордо, как сообщили журналисты радиостанции France Bleu Gironde, на уличный марш вышли около 4 тыс. человек. Впервые манифестанты с разрешения мэрии временно установили восемь палаток "желтой гражданской деревни", чтобы провести в заключение своего шествия "свободную дискуссию".

В Тулузе, столице региона Окситания и четвертом по величине населения городе страны, шествие возглавили женщины. В манифестации, некоторые участницы которой облачились не в желтые, а в розовые жилеты, приняли участие от 3 тыс. до 4 тыс. человек, сообщило региональное издание La Depeche du Midi.

Уличные марши прошли также в Лионе, Сен-Бриё, Кане, Дижоне, Лилле, Страсбурге, Нанси.

Против травматического оружия

В Безансоне на востоке Франции манифестация была проведена в знак протеста против "полицейского насилия". Ее участники потребовали запрета на применение полицией каучуковых пуль. Некоторые из них пришли с повязкой на глазу или с забинтованной головой - в знак солидарности с "желтыми жилетами", пострадавшими от применения полицией травматического оружия во время уличных беспорядков.

Во главе колонны находился нейрохирург Лоран Тин, ставший автором петиции о запрете этого оружия. Первым на призыв врача откликнулся мэр коммуны Фальсбур в регионе Лотарингия Дани Коше. В субботу он ввел запрет на применение такого оружия на территории муниципалитета.

Падение темпов движения

"Слабая мобилизация стала отличительной чертой 17-й волны протестов", - подвела итог субботним манифестациям газета Ouest-France. Но движение рассчитывает "восстановить дыхание" к следующей субботе, когда "желтые жилеты" планируют провести 18-ю серию протестов. Как сообщил информационный портал "Вэн минют", 16 марта движение обещает "собрать в Париже всю Францию", чтобы выдвинуть "ультиматум" правительству.

Согласно планам "желтых жилетов", акция позволит движению мобилизовать больше сторонников. Как напоминает портал, первая общенациональная акция 17 ноября собрала по всей Франции 282 тыс. человек.

Падение темпов движения, некоторые аналитики объясняют его слабыми позициями в прессе. Так, 53% французов, по свидетельству социологов, считают, что СМИ мало освещают позиции "желтых жилетов". Как сообщила радиостанция France Info, в ходе социологического исследования, подготовленного для журналистской встречи в Туре, большинство респондентов выразили мнение, что "СМИ указывают лишь на некоторые аспекты движения, оставляя без внимания другие". По мнению 35% респондентов, журналисты больше дают высказаться представителям правительства. И только 18% полагают, что в прессе чаще звучат голоса "желтых жилетов". Сбалансированным сочли освещение конфликта лишь 34% опрошенных.

Критика "четвертой власти"

Критика касалась и методов работы "четвертой власти". Так, 77% респондентов сочли, что СМИ предпочитают сообщения сенсационного характера или информацию о фактах насилия. Журналисты, по мнению 72% участников опроса, "не дают возможности узнать все точки зрения". Большинство опрошенных - 70% - объясняют это обстоятельство тем, что "на содержание СМИ влияет мнение финансирующих их акционеров".

Почти половина опрошенных при этом убеждены, что журналисты "не в состоянии понять людей из народа, поскольку большинство репортеров живут в Париже и имеют высокие доходы". Одновременно 77% опрошенных считают недопустимыми акты физического насилия в отношении журналистов. Опрос был проведен в сети с 11 по 18 февраля среди репрезентативной группы, насчитывавшей 1005 человек.