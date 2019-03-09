Митинг в поддержку Мадуро собрал не менее 20 тыс. человек

КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/. Не менее 20 - 25 тыс. человек в субботу приняли участие в митинге в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро у дворца Мирафлорес, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Между двумя основными зданиями дворцового комплекса - Красным и Белым дворцами - была установлена сцена, на которой выступил венесуэльский лидер. Митинг прошел под лозунгами в защиту мира и права страны самостоятельно определять свое будущее. Ведущая к Мирафлорес улица была заполнена людьми примерно на 300-400 м от сцены.

Среди пришедших на митинг были много коллективов государственных предприятий, а также членов народной милиции. Это поддерживаемые государством добровольные формирования, которые, как предполагается, в случае агрессии против Венесуэлы встанут на защиту своей страны. На самом деле, в народной милиции состоят обычно пожилые люди.

По числу участников проправительственный митинг на этот раз оказался примерно сопоставим с митингом оппозиции. Ранее оппозиционные митинги привлекали больше участников.

Митинг прошел спокойно. Безопасность на мероприятии обеспечивала армия. После выступления президента его сторонники разошлись в течение примерно получаса.

Обстановка в Каракакасе остается спокойной. Несмотря на появлявшиеся среди сторонников оппозиции слухи, будто новые митинги будут организованы в других районах, этого не произошло. Инцидент с брошенными в районе Лас-Мерседес дымовыми шашками развития не получил.