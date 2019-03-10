Каракас остается без электроснабжения третью ночь подряд

КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена в столице Венесуэлы, Каракасе. Уличное освещение, по наблюдениям корреспондента ТАСС, сохраняется лишь в районе Военного музея, где находится саркофаг с телом бывшего главы государства Уго Чавеса.

В остальных частях города фонари на улицах и светофоры не работают, нет света в домах. Из-за того, что электричество не подается на водонапорные станции, во многих зданиях нет воды. Кроме того, нарушена работа мобильной связи.

Острова света

Привычная жизнь, как до отключения света, поддерживается в отелях, имеющих свои источники питания. Здесь есть водоснабжение, интернет, работают кафе. Впервые отели стали настоящими центрами жизни, куда приходили жители окрестных кварталов. Однако уже с пятницы гостиницы стали ограничивать допуск, а в субботу большинство пропускали на свою территорию только тех, кто мог подтвердить проживание. Накануне вечером, после двух суток отсутствия электроэнергии, даже в некоторых гостиницах стал периодически гаснуть свет.

Жители Каракаса выстраивались в очереди в магазины, чтобы запастись едой и водой, при этом сохранялась спокойная обстановка.

Электричество и политика

Отсутствие электроснабжения не спровоцировало столкновения с полицией на митинге оппозиции в субботу. Возможно, трудности координации в условиях проблем со связью привели к тому, что акция собрала на этот раз меньше людей, чем прежде.

Другой возможной причиной, по которой оппозиционный митинг был менее многолюдным, могло стать выбранное место его проведения. Проспект Виктория расположен к югу от центра города, далеко от муниципалитета Чакао, который считается оплотом оппозиции. Раньше этот район считался достаточно благополучным, но затем пришел в упадок. По соседству с ним расположены несколько бариос - бедных кварталов - однако их жители не вышли поддержать оппозицию, а основную массу участников митинга составили, как и раньше, представители среднего класса.

Отключение электроэнергии

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей города, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар.