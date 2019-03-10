В КНДР выбирают депутатов парламента

С раннего утра улицы Пхеньяна заполнены тысячами нарядно одетых людей, которые идут голосовать. Повсеместно на больших перекрестках и площадях столицы КНДР выступают оркестры и певцы, исполняющие народные мелодии и популярные революционные песни. Многие избиратели явились на свои участки задолго до их открытия и устроили импровизированные танцы под открытым небом, причем, большинство женщин пришли в традиционных национальных платьях.

На входе на избирательные участки вывешены плакаты, призывающие людей выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Дело в том, что в каждом избирательном округе на выборах в парламент выдвигается только один безальтернативный кандидат, при этом главная задача предвыборной агитации заключается в обеспечении максимально высокой явки избирателей.

Иностранных журналистов, в том числе и корреспондента ТАСС, организаторы выборов пригласили посетить участок 144 избирательного округа 17, расположенный на территории пхеньянского завода электрических проводов номер 326. На данном участке зарегистрировано 933 избирателя, которые являются жителями четырех жилых кварталов, прилегающих к предприятию. На входе в дом культуры завода, в котором расположился участок для голосования, установлен плакат с лозунгом: "Да здравствует полководец Ким Чен Ын - солнце чучхейской Кореи", а также информационный стенд со списком избирателей и фотографией кандидата в депутаты.

Кандидатом от пхеньянского избирательного округа 17 в ВНС КНДР выдвинута Чжо Гиль Нё - начальник бригады по благоустройству улиц квартала Сэмаыль, в котором она сама и проживает. Чжо 57 лет, у нее двое детей, на пхеньянском предприятии она проработала 19 лет. Как рассказала Чжо в беседе с корреспондентом ТАСС, в случае своего избрания она не намерена оставлять свое рабочее место, а будет, как и все депутаты ВНС КНДР, исполнять свои депутатские обязанности без отрыва от производства.

"Партия и народ доверяют мне этот пост, поэтому я не чувствую усталости, а только прилив сил", - ответила Чжо на вопрос корреспондента ТАСС, как она намерена совмещать уход за двумя детьми, работу начальником бригады и выполнение депутатских обязанностей. Своей главной задачей на посту парламентария Чжо считает заботу о тех людях, которых она будет представлять, исключая при этом использование депутатской должности для улучшения личного благосостояния. "Я получаю достойную зарплату на своем рабочем месте, наше социалистическое государство уже давно предоставило мне хорошую квартиру, поэтому на посту депутата я буду выполнять исключительно свой долг служения народу", - подчеркнула кандидат в депутаты ВНС.

Выборы в момент "внешнеполитического успеха"

Председатель избирательного участка 144 Чжин Ги Чхор в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что традиционно практически все без исключения, кто приходит на выборы, поддерживают выдвинутую кандидатуру, а также предположил, что на этот раз явка избирателей на данном участке составит 100%. "Эти выборы проходят в момент, когда уважаемый маршал Ким Чен Ын с большим успехом своей внешнеполитической деятельности вернулся из далекой зарубежной поездки, - подчеркнул Чжин Ги Чхор. - Все наши избиратели считают эти выборы возможностью продемонстрировать единодушие и сплоченность вокруг лидера нашей страны".