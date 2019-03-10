В КНДР выбирают депутатов парламента

ПХЕНЬЯН, 10 марта. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва проходят в воскресенье в народной республике в атмосфере всенародного праздника: с песнями, танцами и патриотическими лозунгами, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
С раннего утра улицы Пхеньяна заполнены тысячами нарядно одетых людей, которые идут голосовать. Повсеместно на больших перекрестках и площадях столицы КНДР выступают оркестры и певцы, исполняющие народные мелодии и популярные революционные песни. Многие избиратели явились на свои участки задолго до их открытия и устроили импровизированные танцы под открытым небом, причем, большинство женщин пришли в традиционных национальных платьях.
На входе на избирательные участки вывешены плакаты, призывающие людей выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Дело в том, что в каждом избирательном округе на выборах в парламент выдвигается только один безальтернативный кандидат, при этом главная задача предвыборной агитации заключается в обеспечении максимально высокой явки избирателей.
Иностранных журналистов, в том числе и корреспондента ТАСС, организаторы выборов пригласили посетить участок 144 избирательного округа 17, расположенный на территории пхеньянского завода электрических проводов номер 326. На данном участке зарегистрировано 933 избирателя, которые являются жителями четырех жилых кварталов, прилегающих к предприятию. На входе в дом культуры завода, в котором расположился участок для голосования, установлен плакат с лозунгом: "Да здравствует полководец Ким Чен Ын - солнце чучхейской Кореи", а также информационный стенд со списком избирателей и фотографией кандидата в депутаты.
Кандидатом от пхеньянского избирательного округа 17 в ВНС КНДР выдвинута Чжо Гиль Нё - начальник бригады по благоустройству улиц квартала Сэмаыль, в котором она сама и проживает. Чжо 57 лет, у нее двое детей, на пхеньянском предприятии она проработала 19 лет. Как рассказала Чжо в беседе с корреспондентом ТАСС, в случае своего избрания она не намерена оставлять свое рабочее место, а будет, как и все депутаты ВНС КНДР, исполнять свои депутатские обязанности без отрыва от производства.
"Партия и народ доверяют мне этот пост, поэтому я не чувствую усталости, а только прилив сил", - ответила Чжо на вопрос корреспондента ТАСС, как она намерена совмещать уход за двумя детьми, работу начальником бригады и выполнение депутатских обязанностей. Своей главной задачей на посту парламентария Чжо считает заботу о тех людях, которых она будет представлять, исключая при этом использование депутатской должности для улучшения личного благосостояния. "Я получаю достойную зарплату на своем рабочем месте, наше социалистическое государство уже давно предоставило мне хорошую квартиру, поэтому на посту депутата я буду выполнять исключительно свой долг служения народу", - подчеркнула кандидат в депутаты ВНС.
Выборы в момент "внешнеполитического успеха"
Председатель избирательного участка 144 Чжин Ги Чхор в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что традиционно практически все без исключения, кто приходит на выборы, поддерживают выдвинутую кандидатуру, а также предположил, что на этот раз явка избирателей на данном участке составит 100%. "Эти выборы проходят в момент, когда уважаемый маршал Ким Чен Ын с большим успехом своей внешнеполитической деятельности вернулся из далекой зарубежной поездки, - подчеркнул Чжин Ги Чхор. - Все наши избиратели считают эти выборы возможностью продемонстрировать единодушие и сплоченность вокруг лидера нашей страны".
Газеты КНДР в воскресенье поместили статьи с призывом участвовать в выборах и "монолитно упрочить народную власть". Центральная газета республики Rodong Sinmun в передовой статье подчеркнула, что выборы депутатов ВНС являются важным моментом "в победоносном шествии революционного дела чучхе".
"Нынешние выборы будут в полной мере демонстрировать абсолютно неизменную приверженность нашего народа крепко верить только уважаемому и любимому высшему руководителю и до конца почитать его в любых невзгодах, - подчеркивают авторы статьи. - Все избиратели с преданностью партии и вождю, абсолютной поддержкой руководства республики и волей до конца делить свою судьбу с социализмом должны подать голос "за".
Верховное народное собрание является высшим законодательным органом КНДР и состоит из 687 парламентариев. Депутаты избираются прямым тайным голосованием на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС.
Предыдущие выборы депутатов ВНС - 13-го созыва - состоялись в КНДР в марте 2014 года. Нынешние будут уже вторыми после того, как в декабре 2011 года народную республику возглавил Ким Чен Ын.