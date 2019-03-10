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Times рассказала о вызывающем рвоту и галлюцинации оружии фрегата "Адмирал Горшков"

Газета также сообщила, что российский корабль совершал "учения по противовоздушной и контрдиверсионной обороне" неподалеку от авиабазы британских ВВС Лоссимут
Фрегат "Адмирал Горшков" Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Фрегат "Адмирал Горшков"
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Газета The Times рассказала об оружии фрегата Северного флота ВМФ России "Адмирал Горшков", которое способно вызывать у потенциального противника галлюцинации и рвоту. Издание при этом отметило, что российский корабль совершал "учения по противовоздушной и контрдиверсионной обороне" неподалеку от авиабазы британских ВВС Лоссимут.

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The Times информирует, что в прошлом месяце появились сообщения, что российские военные корабли начали оснащать станциями визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", применение которых может провоцировать появление галлюцинаций и болезненного состояния у врагов за счет "коротких импульсов высокоинтенсивного светового излучения".

Как ранее в феврале ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех), два российских фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" оснастили станциями визуально-оптических помех "Филин" для ослепления противника. Станция, которая была установлена на фрегаты в 2018 году, сможет в ночное и сумеречное время подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения, а также прицеливания оружия ближнего боя, "применяемые против надводных кораблей и катеров ВМФ".

Добровольцы, на которых испытывали воздействие станции "Филин", сообщили о невозможности вести прицельную стрельбу по мишеням, если оборудование установлено на расстоянии до 2 км. Почти половина из них жаловалась на тошноту, признаки дезориентации в пространстве и головокружение. Еще 20% добровольцев рассказали об эффекте пятна света, который плавает перед глазами.

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Генконсульство РФ в Эдинбурге в пятницу распространило комментарий относительно публикации газеты The Scotsman, заявив, что "Адмирал Горшков" и его суда сопровождения оставались в международных водах, когда зашли в залив Мори-Ферт. The Scotsman распространила информацию о том, что группа кораблей ВМФ России якобы зашла в территориальные воды Великобритании в районе Мори-Ферт и спровоцировала угрозу безопасности Шотландии.

"Адмирал Горшков", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама" вышли в дальний поход из Североморска 26 февраля. Как ранее сообщала пресс-служба Северного флота, отряд действовал в заливе Мори-Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами. Во вторник фрегат и российские суда сопровождения начали проход пролива Ла-Манш. В британских ВМС сообщили о том, что для наблюдения за группой российских кораблей из Ньюкасла был направлен эсминец HMS Defender.

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