Глава МИД Германии высказался за вовлечение Китая в дискуссию о разоружении

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Китай должен быть вовлечен в дискуссию о разоружении и о контроле над вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag .

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Тот факт, что Китай не собирается становиться частью каких-либо договоров на эту тему, Маас назвал одной из причин, по которой США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У Китая свобода действий, вооружаются и другие страны - Северная Корея, Пакистан, Индия", - отметил он.

"Если Пекин отказывается от контроля, то это не должно означать конец дискуссии. Китаю нужно занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление", - сказал глава МИД ФРГ.