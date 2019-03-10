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Выход США и России из ДРСМД

Глава МИД Германии высказался за вовлечение Китая в дискуссию о разоружении

По словам Хайко Мааса, то, что КНР не собирается становиться частью каких-либо договоров на эту тему, стало одной из причин, по которой США и Россия вышли из ДРСМД

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Китай должен быть вовлечен в дискуссию о разоружении и о контроле над вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag.

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Тот факт, что Китай не собирается становиться частью каких-либо договоров на эту тему, Маас назвал одной из причин, по которой США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У Китая свобода действий, вооружаются и другие страны - Северная Корея, Пакистан, Индия", - отметил он.

"Если Пекин отказывается от контроля, то это не должно означать конец дискуссии. Китаю нужно занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление", - сказал глава МИД ФРГ.

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СШАИндияКНДРПакистанГерманияРоссияКитайМаас, ХайкоВыход США и России из ДРСМД
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