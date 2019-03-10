Число пострадавших в столкновениях с радикалами в Черкассах полицейских выросло до 22

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. 22 сотрудника полиции пострадали при столкновении с радикалами в Черкассах, которые в субботу пытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Украины, опубликованном на сайте в воскресенье.

"Сегодня, 10 марта, по состоянию на 10:00 (11:00 мск) утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. 19 из них госпитализированы", - сказано в сообщении. В числе пострадавших начальник Управления национальной полиции по Черкасской области.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.

В субботу утром на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Они требовали привлечь к ответственности отстраненного на прошлой неделе первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. После митинга националисты пришли к зданию администрации президента. После неудачной попытки прорвать кордон полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился президент.

В Черкассах во время исполнения гимна после выступления Порошенко радикалы попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители сумели пресечь действия нападавших.

Коррупционный скандал в обороне

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России.

В преддверии выборов Порошенко поспешил уволить Гладковского и даже предложил ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" представителей НАТО. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).