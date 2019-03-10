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Политический кризис в Венесуэле

Глава МИД ФРГ: Евросоюз готов в случае необходимости усилить санкции против Венесуэлы

Хайко Маас подчеркнул, что поддержка лидера оппозиции Хуана Гуайдо со стороны Европы непоколебима

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Европа должна продолжать оказывать давление на Венесуэлу и в случае необходимости ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag.

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"Важно, чтобы международное давление оставалось высоким. Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это потребуется. Мы не будем участвовать в игре по затягиванию времени, которую начал Мадуро. Наша поддержка [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо непоколебима", - сказал министр.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.

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Мадуро, НиколасГерманияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеМаас, Хайко
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