Глава МИД ФРГ: Евросоюз готов в случае необходимости усилить санкции против Венесуэлы

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Европа должна продолжать оказывать давление на Венесуэлу и в случае необходимости ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag .

"Важно, чтобы международное давление оставалось высоким. Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это потребуется. Мы не будем участвовать в игре по затягиванию времени, которую начал Мадуро. Наша поддержка [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо непоколебима", - сказал министр.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.