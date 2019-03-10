Британский депутат считает выполнимой идею переноса даты Brexit на три месяца

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Идея переноса даты выхода Великобритании из Евросоюза на три месяца является реализуемой. Об этом в воскресенье в эфире телеканал Sky News заявил теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

"Из дискуссий, в которых я участвовал в Брюсселе, кажется очевидным, что отсрочка [Brexit] на срок около трех месяцев, скорее всего, выполнима", - сказал он.

По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит 12 марта в парламенте "точно такую же сделку", которая была уже отвергнута Палатой общин в январе. Стармер также отметил, что перенос даты Brexit является "вынужденной мерой", а не "предпочтительным выбором".

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Следующее голосование по сделке о Brexit планируется провести 12 марта. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ парламента поддержать соглашение создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.