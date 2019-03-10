Ким Чен Ын принял участие в выборах депутатов парламента КНДР

ПХЕНЬЯН, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в выборах депутатов Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва, проголосовав в воскресенье на одном из избирательных участков Пхеньяна. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи , сопроводив сообщение фотографией, на которой высший руководитель опускает в урну бюллетень для голосования с изображением герба народной республики.

По информации агентства, Ким Чен Ын в 11:00 по местному времени (05:00 мск) прибыл на участок 40 избирательного округа 10, который находится на территории пхеньянского Политехнического университета им. Ким Чхэка. Отмечается, что преподаватели и сотни студентов вуза "приветствовали его шквалом оваций и поздравлений". После получения избирательного бюллетеня лидер КНДР проголосовал за кандидата в ВНС по этому избирательному округу Хон Со Хона, который является также президентом данного университета.

Жители КНДР в воскресенье выбирают депутатов Верховного народного собрания - высшего законодательного органа страны, которое состоит из 687 парламентариев. По данным Центризбиркома народной республики, на 15:00 местного времени (09:00 мск) в голосовании приняли участие 92,35% всех избирателей, зарегистрированных в списках. Традиционно в республике в выборах принимают участие почти 100% граждан, обладающих правом голоса, причем, число голосующих "за" также вплотную приближается к абсолютной отметке.

Депутаты ВНС избираются прямым тайным голосованием на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС. Предыдущие выборы депутатов ВНС состоялись в КНДР в марте 2014 года, нынешние являются уже вторыми после того, как в декабре 2011 года народную республику возглавил Ким Чен Ын.