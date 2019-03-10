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Brexit
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Глава МИД Великобритании: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit

Джереми Хант добавил также, что в случае очередного отклонения парламентом сделки последствия для Консервативной партии будут разрушительными

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Повторное отклонение британским парламентом проекта соглашения об условиях выхода королевства из состава ЕС может остановить Brexit. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

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"Если вы хотите остановить Brexit, то вам нужно сделать всего три вещи: погубить эту сделку, добиться отсрочки [Brexit] и затем провести второй референдум", - сказал он, отметив, что первые два пункта могут быть реализованы в течение оставшегося до Brexit времени, в то время как вопрос организации нового референдума может быть включен в повестку дня благодаря Лейбористской партии. "Мы находимся в очень опасной ситуации", - добавил он.

Хант ответил утвердительно на вопрос, уверен ли он в том, что голосование по сделке о Brexit состоится во вторник (12 марта). По его словам, в случае очередного отклонения парламентом достигнутого с Брюсселем соглашения "последствия для Консервативной партии будут разрушительными". "Сейчас у нас есть возможность выйти [из ЕС] 29 марта или вскоре после этой даты, и очень важно воспользоваться этой возможностью, потому что ситуация развивается в пользу людей, пытающихся остановить Brexit", - обратился Хант к своим коллегам по Консервативной партии.

В новость были внесены изменения (15:49 мск) - приводятся дополнительные цитаты

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ВеликобританияBrexitХант, Джереми
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