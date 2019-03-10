{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Аббас поручил Мухаммеду Штайе сформировать новое палестинское правительство

Прежнее правительство под руководством Рами Хамдаллы подало прошение об отставке 29 января

ТАСС, 10 марта. Президент Палестины Махмуд Аббас поручил Мухаммеду Штайе сформировать новое правительство. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Штайя является членом Центрального комитета движения ФАТХ. Бывший советник Аббаса, его ближайший соратник и экономический эксперт в прошлом занимал министерские посты в кабинете и участвовал в переговорах с Израилем.

Правительство национального согласия под руководством Рами Хамдаллы официально подало прошение об отставке 29 января. Это было сделано после того, как Центральный комитет рекомендовал сформировать новый кабинет, в состав которого вошли бы все фракции Организации освобождения Палестины. Тогда же Аббас принял отставку и поручил действующему совету министров исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Теги
ПалестинаИзраильАббас, Махмуд
WP: Трамп хочет брать с союзников в пять раз больше денег за присутствие военных США
По данным газеты, формула "стоимость плюс 50" главным образом коснется Германии, Японии и Южной Кореи, где дислоцировано по несколько тысяч военных США
Читать полностью