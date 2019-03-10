СМИ: Аббас поручил Мухаммеду Штайе сформировать новое палестинское правительство

ТАСС, 10 марта. Президент Палестины Махмуд Аббас поручил Мухаммеду Штайе сформировать новое правительство. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Штайя является членом Центрального комитета движения ФАТХ. Бывший советник Аббаса, его ближайший соратник и экономический эксперт в прошлом занимал министерские посты в кабинете и участвовал в переговорах с Израилем.

Правительство национального согласия под руководством Рами Хамдаллы официально подало прошение об отставке 29 января. Это было сделано после того, как Центральный комитет рекомендовал сформировать новый кабинет, в состав которого вошли бы все фракции Организации освобождения Палестины. Тогда же Аббас принял отставку и поручил действующему совету министров исполнять обязанности до формирования нового кабмина.