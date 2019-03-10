WP: Трамп хочет брать с союзников в пять раз больше денег за присутствие военных США

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседах со своим окружением предлагает брать с правительств стран - союзников Вашингтона гораздо больше денег за то, что на их территории несут службу американские военнослужащие. Как сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post , новую формулу глава государства назвал "стоимость плюс 50".

По сведениям издания, Трамп предлагает затребовать со стран оплату всех издержек, связанных с поддержанием в нормальном состоянии баз и обслуживанием техники, а также жалованья американским военнослужащим, и чтобы при этом государства платили еще 50% от всей этой суммы. В результате, как пояснила газета, государства будут вынуждены платить США примерно в пять раз больше, чем в настоящее время. Такую формулу союзники Вашингтона уже называют вымогательством.

Как отмечает издание, эта схема, если она в действительности будет утверждена, главным образом коснется Германии, Японии и Южной Кореи, где дислоцировано по несколько тысяч военных США. Источник газеты отметил, что американская сторона уже обсуждала выплаты по новой формуле "стоимость плюс 50" как минимум с одной страной.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.