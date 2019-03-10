Около 900 млн человек примут участие в парламентских выборах в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 марта. /ТАСС/. Около 900 млн человек в Индии примут участие во всеобщих выборах, на которых будет избран состав Народной палаты (нижней палаты парламента). Как сообщила в воскресенье центральная избирательная комиссия страны, голосование пройдет в семь этапов по очереди в 29 штатах и семи союзных территориях с 11 апреля по 19 мая, окончательный подсчет результатов должен быть завершен к 23 мая.

"Голосование пройдет в семь этапов: дни голосования - 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая", - сказал глава комиссии Сунил Арора на пресс-конференции в Нью-Дели.

В ходе голосования должны быть избраны 543 депутата. Партия, набравшая большинство голосов, назначает премьер-министра.

Правящая "Бхаратия джаната парти" (БДП), по мнению многих экспертов, имеет высокие шансы вновь выиграть голосование. В этом случае действующий премьер-министр Нарендра Моди получит возможность занять премьерский пост второй срок подряд. Главным противником БДП выступает партия "Индийский национальный конгресс", ее лидер Рахул Ганди является выходцем из знаменитого индийского политического клана Неру - Ганди.