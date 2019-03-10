В армии Алжира заявили, что разделяют видение народа по поводу будущего страны

ТАСС, 10 марта. Народ и армия Алжира разделяют общее видение по поводу будущего республики. Об этом, как передает информационный портал Alg24, заявил в воскресенье заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах, выступая в Руибе - восточном пригороде алжирской столицы.

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"Алжирский народ и армия разделяют общее видение по поводу будущего страны. Народ и армия Алжира знают, как защитить свою страну", - подчеркнул он.

"Алжиру повезло со своим народом. Армии повезло со своим народом", - продолжил Гаид Салах, добавив, что люди осознают вызовы современного мира.

Заявление начальника штаба армии прозвучало на фоне продолжающихся с конца февраля в Алжире массовых манифестаций, участники которых выступают против выдвижения действующего главы государства 82-летнего Абдельазиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах.