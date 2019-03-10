Патриарх Сербский заявил, что власть и церковь едины в своей позиции по Косову

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Сербская власть и Сербская православная церковь (СПЦ) имеют одинаковое мнение по вопросу Косова и Метохии. Об этом заявил в воскресенье журналистам в эфире национального телевидения РТС Патриарх Сербский Ириней после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем. На встрече присутствовали премьер-министр Ана Брнабич, первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич, генеральный секретарь (глава администрации) сербского президента Никола Селакович, а также члены Священного синода СПЦ.

"Сегодня мы имели честь и необходимость встретиться с президентом Республики Сербия и другими членами правительства, чтобы поговорить о нашей ситуации, в частности о ситуации в Косове и Метохии, которая, к сожалению, изо дня в день становится все тяжелее. Важно, что мы обсудили эту тему и увидим, как будут развиваться события. Но также важно, что у нас есть одинаковое мнение об этих проблемах и одинаковое мнение о том, как нам надо реагировать. Это была главная тема нашей встречи, считаю, что такие встречи должны проводиться чаще, чтобы мы искали совместной решение - власти и церкви - по этому вопросу", - заявил патриарх.

В свою очередь президент Вучич рассказал журналистам, что в ходе встречи представителей СПЦ ознакомили с невыполнением косоварами Брюссельских соглашений, введением пошлин на сербские товары и принятием парламентом в Приштине базового закона (платформы) о переговорах с Белградом. "Мы обосновали патриарху сербскому, какие опасности это несет и насколько тяжелой является ситуация, в которой Сербия находится", - заявил Вучич.

Оскорбление здравого смысла

"Эта платформа показывает, насколько некоторые люди хотят вызвать кризис, а не решить проблему. Кто-то, учитывая наш ускоренный экономический рост и учитывая наше желание дальнейшего прогресса, думал, что мы готовы забыть о своем народе, своем государстве, эти люди ошиблись. Мы продолжим ускоренно развивать Сербию, но ни свой народ в Косове и Метохии, ни свою страну не оставим ни с чем", - заявил Вучич.

Сербский президент отметил, что особенно разочарован отсутствием реакции международного сообщества, которое никак не отреагировало на сложившуюся ситуацию. "Я просил высоких чиновников Еврокомиссии, чтобы этот документ не был принят в такой редакции, поскольку он является концом переговоров, то, что они требуют от Сербии, является оскорблением здравого смысла. Но никто не реагировал", - сказал глава государства.

"Мы всегда готовы разговаривать, но с теми, кто хочет разговаривать. Трюк с отменой пошлин как большой уступкой Сербии не пройдет. Сначала ваша задача - отменить пошлины, а потом мы увидим, есть продолжение диалога или его нет. Если условия для диалога такие, как сейчас, то давайте не будем тратить время и деньги на дорогу до Брюсселя", - заявил Вучич.

Закон о переговорах

7 марта парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон, закладывающий основу для переговорной платформы с Белградом по вопросу об урегулировании косовского конфликта. Принятый документ оговаривает отказ косовских властей от обмена территориями с Сербией, предусматривает безусловное признание Белградом Приштины, а также предполагает создание уголовного трибунала в отношении сербов за преступления против албанцев.

Премьер-министр непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил по итогам голосования, что "парламент, приняв платформу о диалоге, предусматривающую достижение окончательного юридически обязывающего соглашения по нормализации отношений с Сербией, утвердил позицию Косова о неприкосновенности границ и сохранение территории в границах 17 февраля 2008 года", когда косовары провозгласили независимость края.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран ЕС.