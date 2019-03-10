Болтон отказался заниматься спекуляциями о возможной подготовке КНДР к пуску ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не станет заниматься спекуляциями по поводу возможной подготовки КНДР к проведению в ближайшее время ракетного пуска и полагается на данные, поступающие со своих спутников разведывательного назначения. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Его попросили прокомментировать сообщение радио NPR, которое со ссылкой на проведенный анализ снимков коммерческих спутников в четверг выступило с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время ракетного пуска. На снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр Санумдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников.

"Я бы не стал вдаваться в специфические подробности по поводу показанных вами сейчас изображений, снятых коммерческими спутниками. Соединенные Штаты расходуют много ресурсов, и нам не приходится полагаться на коммерческие спутники. Мы многое видим в Северной Корее и наблюдаем за ней постоянно", - заверил Болтон.

"Я не стану заниматься спекуляциями относительно того, что означают эти изображения коммерческих спутников", - добавил он. "Президент Трамп ясно заявил, что не собирается повторять ошибки прежних администраций. Прежние администрации неоднократно повторяли одну и ту же ошибку: они полагали, что Северная Корея автоматически будет выполнять взятые на себя обязательства", - резюмировал помощник главы государства.

В четверг представитель Госдепартамента США высокого ранга заявил, что американское правительство сочло бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в прошлом году встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.