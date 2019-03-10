На Украине задержали организаторов столкновений с полицией в Черкассах

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек по подозрению в организации столкновений с полицией в Черкассах в субботу, когда радикалы пытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Украины, опубликованном на сайте в воскресенье.

"Сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - сказано в сообщении. Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинений по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работников правоохранительных органов.

В субботу утром на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Они требовали привлечь к ответственности отстраненного первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. После митинга националисты пришли к зданию администрации президента. После неудачной попытки прорвать кордон полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился президент.

В Черкассах во время исполнения гимна после выступления Порошенко радикалы попытались прорваться на сцену, применив пиротехнику. Сотрудники правоохранительных органов сумели пресечь действия нападавших. В результате столкновений пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов, 19 из них госпитализированы.

Коррупционный скандал в обороне

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России.

В преддверии выборов Порошенко поспешил уволить Гладковского и даже предложил ввести с состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" представителей НАТО. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).