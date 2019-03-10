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Акции протеста в Алжире

В предвыборном штабе президента Алжира заявили, что он услышал манифестантов

По словам главы штаба, "в своем последнем послании Абдельазиз Бутефлика прямо и без всяких двусмысленностей заявил, что изменения режима будут"

ТАСС, 10 марта. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика услышал вышедших на улицы участников протестных акций, которые требуют перемен. Об этом, как передает информационный портал Alg24, заявил в воскресенье руководитель предвыборного штаба главы государства Абдельгани Заалян.

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"Президент приветствовал манифестантов. Он приветствовал гражданскую сознательность нашей молодежи. Президент услышал улицу, требующую перемен", - подчеркнул он.

По словам Зааляна, "в своем последнем послании Бутефлика прямо и без всяких двусмысленностей заявил, что изменения режима будут - это то, чего требуют участники уличных акций". Глава предвыборного штаба вновь отметил, в случае переизбрания по итогам предстоящих в апреле выборов "Бутефлика не будет сидеть до конца своего срока".

3 марта было обнародовано специальное послание Абдельазиза Бутефлики, в котором он пообещал в случае своей победы организовать досрочные президентские выборы, но при этом не выставлять свою кандидатуру. Он также заявил о планах "выработать и принять путем национального референдума новую конституцию Алжира, которая закрепит рождение новой республики и новой алжирской системы".

Ведущие оппозиционные партии и движения отвергли послание Бутефлики, расценив его как уловку с целью выиграть время, которое будет использовано правящими элитами для подготовки удобного для них сценария транзита власти.

Лечение в Швейцарии

С конца февраля в разных городах республики проходят массовые манифестации протеста, участники которых требуют от 82-летнего Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах.

Сам алжирский лидер с 24 февраля находится на лечении в Швейцарии. По данным телеканала Al Arabiya, глава государства уже вечером в воскресенье может вернуться на родину.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжирШвейцарияАкции протеста в Алжире
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