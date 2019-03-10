В городах Алжира проходят манифестации против выдвижения кандидатуры Бутефлики на выборах

ТАСС, 10 марта. Манифестации протеста, участники которых требуют от 82-летнего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах, проходят в воскресенье в столице и ряде других городов страны. Об этом сообщил информационный портал TSA .

В центре столицы в акциях протеста участвует много молодежи, в том числе учащихся университетов и лицеев, которые вышли на улицы и главные площади с флагами Алжира. Повсеместно слышны ставшие популярными за последние недели лозунги "Нет пятому сроку!", "Республика не королевство!", "Бутефлика, уходи!", "За свободный и демократический Алжир".

Автомобильное движение в столице затруднено, местами заблокировано. Для усмирения толпы полиции пришлось использовать слезоточивый газ. Перед зданиями президентского дворца, Конституционного совета и других государственных учреждений дежурят усиленные наряды правоохранительных органов.

Как сообщает TSA, массовые молодежные марши проходят в воскресенье и в других крупных городах Алжира: Батне, Беджае, Блиде, Гуэльме, Константине, Тизи-Узу. Вместе с молодежью в уличных акциях участвуют работники образовательной сферы, врачи, фармацевты, адвокаты, профсоюзные деятели. В целом там манифестации проходят мирно, стычек и актов вандализма не зафиксировано.

Оппозиционные силы и гражданские активисты через социальные сети призывают работников разных отраслей устроить масштабную забастовку с целью проявления гражданского неповиновения и оказания давления на власть. В результате многие магазины и предприятия мелкого бизнеса в столице сегодня закрыты. На призыв не выходить на работу откликнулись и многие коммерсанты в других городах.

3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая восстановила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, которое было снято в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продление мандата Бутефлики неконституционным в принципе.