Тысячи алжирцев протестуют во Франции против выдвижения кандидатуры Бутефлики на выборах

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Тысячи алжирцев вышли на улицы городов Франции на манифестации против намерения президента Алжира Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на предстоящих в стране выборах. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse .

По его данным, во французской столице митинг проходит на площади Республики, в нем участвуют около 2 тыс. человек. Многие из собравшихся принесли с собой флаги Алжира и транспаранты с лозунгами "Один герой - народ", "Сдадим в музей [правящую партию] "Фронт национального освобождения". Акция проходит мирно, столкновений с полицией не было.

Такая же акция организована возле консульства Алжира в Марселе, там протест собрал около тысячи человек. "Пятый срок Бутефлики - это последняя капля, которая переполнила чашу терпения", - приводит агентство слова одного из демонстрантов из Бордо. В этом городе на акцию вышли около 300 человек.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), во Франции проживают около 760 тыс. алжирских мигрантов.

3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая восстановила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, которое было снято в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продление мандата Бутефлики неконституционным в принципе.