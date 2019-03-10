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Акции протеста в Алжире

Президент Алжира вернулся на родину после двух недель пребывания в Швейцарии

Самолет главы государства приземлился на военном аэродроме Буфарик

ТАСС, 10 марта. Алжирский президент 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся в воскресенье на родину после двух недель пребывания в Швейцарии, где он находился для прохождения регулярного медицинского обследования. Об этом сообщил информационный портал Alg24.

Самолет главы государства приземлился на военном аэродроме Буфарик, который расположен в провинции Блида.

Бутефлика отсутствовал в Алжире с 24 февраля. Все это время в стране регулярно проходили многотысячные манифестации протеста, участники которых требовали от Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах главы государства.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжирШвейцарияАкции протеста в Алжире
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