Шотландская нацпартия планирует референдум о независимости региона в случае Brexit

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Шотландская национальная партия (ШНП) вынесет на рассмотрение парламента Великобритании поправку, позволяющую провести референдум о независимости Шотландии, если Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Об этом в эфире вещательной корпорации "Би-би-си" заявил в воскресенье лидер фракции шотландских националистов в Палате общин Иэн Блэкфорд.

По его словам, поправка, которая будет представлена на следующей неделе, требует признания британским правительством факта, что шотландский народ на референдуме проголосовал за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства в ЕС. "Мы также предлагаем в рамках этой поправки признание того, что если Великобритания покинет Евросоюз, то жители Шотландии должны быть в состоянии определять свою судьбу, в частности, должны иметь такие полномочия, чтобы провести референдум о независимости", - сказал он.

Блэкфорд отметил, что его партия сделает все возможное, чтобы при сотрудничестве с другими политическими силами "остановить Brexit", поскольку Шотландия не хочет, чтобы она выходила из ЕС против своей воли.

В марте 2017 года лидер ШНП Никола Стерджен заявила о необходимости провести референдум о независимости Шотландии в период между осенью 2018 и весной 2019 года, то есть перед выходом Великобритании из Евросоюза. Затем она смогла заручиться поддержкой шотландского парламента по этому вопросу. Однако серьезные коррективы в планы лидера ШНП внесли результаты состоявшихся 8 июня 2017 года в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов. На них ШНП потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин.

Этот результат аналитики напрямую увязали с активной агитацией Стерджен за повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Первый референдум по этому вопросу состоялся в 2014 году. Победу на нем в соотношении 55% против 45% одержали сторонники союза Эдинбурга с Лондоном.