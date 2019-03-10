Пучдемон станет кандидатом от каталонской коалиции на выборах в Европарламент

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон возглавит список своей политической силы "Вместе за Каталонию" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся в Испании 26 мая. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель правительства региона Эльза Артади.

"Лучший способ продолжить интернационализировать [каталонский] конфликт и сделать так, чтобы нас услышали в Европе, чтобы увидели репрессии, - это иметь свободный голос "Вместе за Каталонию" в Европе, и этот голос должен принадлежать Пучдемону", - приводит газета La Vanguardia слова Артади.

В свою очередь экс-глава автономии написал в Twitter: "Настало время сделать еще один шаг, чтобы придать международную огласку праву Каталонии на самоопределение из самого сердца Европы для всего мира".

Пучдемон бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения референдума о выходе автономии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики. Экс-лидер автономии является главой коалиции "Вместе за Каталонию", которая выступает за разрыв с Испанией.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.