Глава МИД Австрии: Вена рассчитывает на помощь Москвы в расследовании шпионажа в пользу РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вена рассчитывает на поддержку Москвы в продолжающемся расследовании дела отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсл в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье вечером на сайте издания.

"Расследование продолжается, насколько мне известно, обвинения в отношении этого господина не сняты, а текущее расследование я не могу комментировать", - сказала она.

Министр также отметила, что не может сказать, получил ли суд от Россию дополнительную информацию по этому делу, на чем настаивал австрийский канцлер Себастьян Курц. Кнайсль подчеркнула, что также обратилась с российскому коллеге Сергею Лаврову с подобной просьбой. "Моему коллеге Сергею Лаврову я тогда сказала, что мы рассчитываем на поддержку российской стороны в прояснении этого дела, в частности в передаче информации", - указала она.

Глава МИД Австрии пояснила, что решение Курца придать огласке это дело связано с тем, что оно имеет шпионский характер. "Речь шла о шпионаже - и там были довольно ясные свидетельства того, что дело именно в нем. Так что, когда все это стало известно СМИ, буквально накануне, то федеральный канцлер принял решение сообщить об этом публике", - отметила Кнайсль.