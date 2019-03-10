{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США и России из ДРСМД

Лидер "Неподчинившейся Франции": Париж должен иметь независимую от НАТО внешнюю политику

По мнению Жан-Люка Меланшона, "опасность существует в Европе с тех пор, как США объявили об установке в Польше ракет, обращенных к России"

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Франция должна проводить независимую от НАТО внешнюю политику и не участвовать в эскалации напряженности между Россией и США. Такое мнение в воскресенье выразил в газете Libеration лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, баллотировавшийся на пост президента в 2017 году.

На эту тему
Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Опасность существует в Европе с тех пор, как США объявили об установке в Польше ракет, обращенных к России, - отметил политик. - Необходимо срочно выйти из этой эскалации, заняв независимую от НАТО позицию".

По словам политика, "Россия является естественным партнером Франции". "Страх перед русскими - это абсурд", - указал Меланшон.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником. В США считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияФранцияПольшаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Выход США и России из ДРСМД
Милош Земан отпраздновал шестую годовщину пребывания на посту президента Чехии
На торжества по этому поводу были приглашены 1 тыс. гостей
Читать полностью