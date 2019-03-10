Лидер "Неподчинившейся Франции": Париж должен иметь независимую от НАТО внешнюю политику

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Франция должна проводить независимую от НАТО внешнюю политику и не участвовать в эскалации напряженности между Россией и США. Такое мнение в воскресенье выразил в газете Libеration лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, баллотировавшийся на пост президента в 2017 году.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Опасность существует в Европе с тех пор, как США объявили об установке в Польше ракет, обращенных к России, - отметил политик. - Необходимо срочно выйти из этой эскалации, заняв независимую от НАТО позицию".

По словам политика, "Россия является естественным партнером Франции". "Страх перед русскими - это абсурд", - указал Меланшон.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником. В США считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении.