В движении ХАМАС заявили, что не признают кабинет Штайе

ТАСС, 10 марта. Назначение президентом Палестины Махмудом Аббасом премьером нового правительства Мухаммеда Штайе только усугубит раскол, и движение ХАМАС не собирается признавать его. Об этом, как передает агентство Maan, говорится в распространенном в воскресенье заявлении исламистов.

"ХАМАС не признает это правительство, поскольку оно выходит за рамки национального консенсуса, - указывается в нем. - Наилучшим способом исправить ситуацию в Палестине считаем создание правительства национального единства и проведение всеобщих выборов как президента, так и в Национальный совет и законодательный совет [однопалатный парламент]".

Кроме того, официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум назвал формирование нового правительства без национального консенсуса "бегством" от того, что было достигнуто ранее в рамках межпалестинского примирения и достижения единства. Помимо этого, по его словам, такими действиями власти на Западном берегу реки Иордан "на практике отчуждают его от сектора Газа и углубляют раскол".

Ранее Аббас поручил члену Центрального комитета движения ФАТХ, своему ближайшему соратнику Штайе сформировать новый кабмин. Предыдущее правительство национального согласия под руководством Рами Хамдаллы официально подало прошение об отставке 29 января и до настоящего момента временно исполняло обязанности.