Группа Лимы возложила ответственность за отсутствие электричества в Венесуэле на Мадуро

БОГОТА, 11 марта. /ТАСС/. Ряд стран, входящих в Группу Лимы, в воскресенье заявили, что администрация президента Николаса Мадуро несет ответственность за проблемы с электроэнергией в республике. Документ подписали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу и Чили.

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

"Мы возлагаем ответственность исключительно на нелегитимный режим [Николаса] Мадуро за крах венесуэльской энергосистемы", - говорится в заявлении Группы, текст которого распространил колумбийский МИД.

По мнению стран-членов, "эта ситуация только подтверждает существование и масштабы гуманитарного кризиса, который режим Мадуро отказывается признавать". В то же время Группа Лимы вновь заявила о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и Национальной ассамблеи.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине города Сьюдад-Боливар, столицы юго-восточного штата Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.