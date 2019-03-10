СМИ: африканский контингент уничтожил 50 боевиков "Боко харам" в районе озера Чад

ТАСС, 11 марта. /ТАСС/. Военный контингент смешанных многонациональных сил (СМС) африканских стран, созданный для нейтрализации террористических угроз в регионе озера Чад, уничтожил по меньшей мере 50 террористов группировки "Боко харам". Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на источники в нигерийской армии.

Совместная операция войск Камеруна, Нигера и Нигерии была проведена в минувшую пятницу. "Армейские подразделения, включающие воздушные и сухопутные силы СМС, уничтожили в результате боев в бассейне озера Чад 50 террористов", - информировал Тимоти Антига, официальный представитель смешанного контингента.

"Часть техники, принадлежавшей боевикам "Боко харам", в ходе операции была захвачена, другая часть уничтожена", - отметил он. Кроме того, продолжал Антига, в текущем месяце отрядами СМС были нанесены удары по позициям радикалов на юго-востоке Нигера.

Решение о формировании СМС было принято во время саммита Африканского союза в Аддис-Абебе в январе 2015 года. В состав контингента, насчитывающего около 8,7 тыс. человек, входят военнослужащие Бенина, Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада. Региональным силам поставлена задача "противодействовать экспансии "Боко харам" и других террористических группировок", а также искоренить их деятельность в регионе.

Тысячи жертв "Боко харам"

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).