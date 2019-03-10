Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия

Лидерство в этой области удерживают США и Россия, отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим пятилетием (2009-2013) на 17%.

На эту тему Санкции не снижают спрос на оружие РФ. Шугаев — о ВТС с Китаем и конкуренции с США

Согласно содержащимся в новом докладе SIPRI данным, мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России - 57%. Основной рост поставок отмечен на Ближнем Востоке, в то время как в остальных регионах таковые сократились. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак. Российский экспорт Если в период 2009-2013 годов объем продаж вооружений РФ составлял 27% от мирового объема, то в 2014-2018 годах этот показатель составил 21%. Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу, на протяжении долгого времени являющимися одними из основных покупателей российского оружия. Несмотря на то, что Индия продолжала занимать в этом списке первую строчку, общий объем поставок в 2014-2018 годах снизился на 42%. Продажи в Венесуэлу, которая в 2009-2013 годах была пятым крупнейшим покупателем вооружений из России, упали в 2014-2018 годах на 96%.

На эту тему Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире

В минувшую пятилетку, по данным института, Россия поставила основные вооружения в 48 стран. 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир. На региональном уровне 60% поставок были осуществлены в страны Азии и Океании. 17% пришлись на Африку, 16% - на Ближний Восток, 5,8% - на Европу и 1,4% - на обе Америки. Объем поставок на Ближний Восток возрос в 2014-2018 годах на 19%. Главными получателями российского оружия были Египет и Ирак - 46% и 36% соответственно. При этом по сравнению с 2009-2013 годами в последнюю пятилетку продажи в Ирак увеличились на 780%, в Египет - на 150%. Крупнейшие поставщики В сопоставляемый период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. Увеличился также и разрыв между объемами ведущих экспортеров. Так, американские продажи основных вооружений в 2014-2018 годах превосходили российские на 75%, в то время как в 2009-2013 годах опережение составляло лишь 12%.

На эту тему Главные оружейные игроки Ближнего Востока: обзор оборонного рынка

В последний период 52% американских поставок были осуществлены в страны Ближнего Востока. "США еще больше укрепили свое положение как ведущего мирового поставщика вооружений. В последние пять лет они продавали оружие как минимум в 98 стран. Поставки часто включали высокотехнологичное вооружение - такое, как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малого радиуса действия, а также большие партии управляемых бомб", - отмечает директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ Од Флёран. Франция и Германия нарастили свои продажи в 2014-2018 годах на 43% и 13% соответственно. А в минувшую пятилетку общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема. Что касается Китая, то, если в 2009-2013 годах его поставки вооружений выросли на целых 195%, то в последующий пятилетний период - лишь на 2,7%. Более мелкие экспортеры - Израиль, Южная Корея и Турция - увеличили свои объемы на 60%, 94% и 170% соответственно. Основные импортеры Среди импортеров вооружений первое место занимает Саудовская Аравия, нарастившая объем закупок в последнюю пятилетку на 192% по сравнению с предыдущей. Египет, третий крупнейший импортер, продемонстрировал рост в 206%, Израиль - 354%, Катар - 225%, Ирак - 139%, в то время как объем сирийских закупок снизился на 87%.

На эту тему Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки